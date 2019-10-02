Бишкек, 2 октября, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков в ходе визита в Вашингтон встретился с заместителем помощника президента США Лизой Кертис и помощником госсекретаря Элис Уэллс. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Kyrgyzembassy.kr Чингиз Айдарбеков

Глава киргизского внешнеполитического ведомства обсудил с американскими чиновниками состояние и перспективы сотрудничества властей республики с правительством Соединенных Штатов.

Помимо этого, Айдарбеков и представители американских властей рассмотрели вопросы расширения торговли между Киргизией и США, наращивания инвестиционных потоков и борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

По итогам встречи представители двух стран подтвердили намерение усилить сотрудничество между Киргизией и США.

Также министр иностранных дел Киргизии посетил штаб-квартиру Агентства США по международному развитию (USAID), где провел встречу с представителями руководства этой американской правительственной организации.

О конкретных результатах встреч МИД не сообщает.

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