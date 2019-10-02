Киев, 2 октября, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Депутаты Львовского облсовета не ограничились принятием заявления о «недопущении капитуляции» Киева в связи с согласованием Украиной «формулы Штайнмайера и теперь планируют поход на столицу Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

Соответствующие заявления львовские депутаты озвучили сегодня, 2 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил представитель «Свободы», экс-вице-спикер Рады Руслан Кошулинский, речь идет о проведении в Киеве открытых выездных сессий органов местного самоуправления. Националист подчеркнул, что депутаты как представители общественности должны первыми показать свою политическую позицию. «Формулу Штайнмайера» он назвал «фактической капитуляцией Украины».

Предложение «Свободы» поддержали другие фракции Львовского облсовета и глава этого органа Александр Ганущин.

«Мы готовы ехать в Киев и под стенами Верховной рады выразить свою позицию публично», — отметил он.

Впрочем, конкретной даты для такой «командировки» еще нет. На уточняющий вопрос журналистов Ганущин ответил уклончиво: «Когда будет нужно, тогда и поедем».

Ранее депутаты Львовского облсовета заявили, что они «решительно отрицают» попытки высшего политического руководства Украины через реализацию «формулы Штайнмайера» «разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир с бывшей метрополией ценой унижения», отметив, что реализация этого плана в итоге снова сделает Украину частью России.