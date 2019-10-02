Москва, 2 октября, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Доля оклада в зарплатах медицинских работников после законодательных изменений должна составить не менее 55%. Об этом 2 октября заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Она выступила с докладом на совещании президента России и правительства РФ по вопросу первичного звена здравоохранения.

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«Минтрудом совместно с Минздравом будет разработан законопроект по внесению изменений в Трудовой кодекс, предоставляющий полномочия правительству по установлению требований к отраслевым оплатам труда», — сообщила она.

Скворцова считает необходимым «закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладам в структуре заработной платы не менее 55%».

Министр отметила, что в десяти регионах эта задача уже выполнена, но есть четыре субъекта РФ, откуда поступают основные жалобы.