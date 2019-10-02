Партия Порошенко обвинила Зеленского в преследовании экс-президента Украины
Киев, 2 октября, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Уголовное преследование экс-президента Украины Петра Порошенко является ответом президента Украины Владимира Зеленского на критику «формулы Штайнмайера», заявили в пресс-службе парламентской партии «Европейская солидарность» (ЕС), сообщил 2 октября официальный сайт политсилы.
В «Европейской солидарности» рассказали, что параллельно с обсуждением «формулы Штайнмайера» на совещании с участием Зеленского обсуждался вопрос уголовного преследования Порошенко.
Совпадение скандала вокруг «формулы Штайнмайера», а также информации о подготовки подозрения Порошенко свидетельствует о желании «немедленно отомстить той политической силе, которая обоснованно критикует власть за непродуманное подписание этой формулы, за очевидный развал «международной коалиции» в поддержку Украины, за непрофессионализм и дилетантство в дипломатии», — заявили в пресс-службе.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что генеральная прокуратура Украины намерена объявить Порошенко подозрение по статье о злоупотреблении властью.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд повторно арестовал активы завода «Ленинская кузница» (Кузница на Рыбацком), который до ноября 2018 года принадлежал Порошенко.