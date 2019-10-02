Москва, 2 октября, 2019, 20:00 — ИА Регнум. В России будет проведен анализ организации работы первичного звена здравоохранения, заявила 2 октября глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Она выступила с докладом на совещании президента России с членами правительства.

SilasCamargo Больничная палата

По её словам, будет изучено месторасположение объектов, их техническая оснащённость и транспортная доступность.

После этого, до конца 2021 года, планируется вести строительство и оснащение районных и центральных районных больниц.

«Совместно с Минфином мы рассчитали потребность на инфраструктурные преобразования во второй половине 2020 года. Составили они 50 млрд рублей», — сказала она.

Глава Минздрава пояснила, что в дальнейшем сумма будет уточнена.