Брюссель, 2 октября, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Еврокомиссия негативно относится к решению Всемирной торговой организации (ВТО) по торговым санкциям США из-за Airbus, 2 октября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Согласно заявлению главного исполнительного органа Евросоюза, пошлины США являются «недальновидными и контрпродуктивными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 октября ВТО поддержала решение Соединенных Штатов ввести пошлины против Евросоюза в ответ на субсидии авиапроизводителя Airbus.

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