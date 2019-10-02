Могадишо, 2 октября, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Соединенные Штаты открыли посольство в столице Сомали Могадишо, 2 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Сомали

«Это важный, исторический день, который отражает прогресс, достигнутый Сомали за последние годы» , — заявил на церемонии открытия посольства посол США в Сомали Дональд Ямамото.

Посольство США в Сомали было закрыто ещё в 1991 году. В африканской стране шла гражданская война, которая окончательно не завершена до сих пор.

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