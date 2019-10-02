Женева, Швейцария, 2 октября, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Всемирная торговая организация (ВТО) не видит нарушений во введении пошлин против ЕС со стороны США из-за компании Airbus, 2 октября передает агентство Reuters.

(сс) Joao Carlos Medau Airbus A350

Согласно решению ВТО, пошлины на $7,5 млрд соответствуют объему субсидий и других видов поддержки, которую французскому авиастроителю оказали страны ЕС.

О намерении ввести пошлины против ЕС в ответ на субсидии Airbus правительство США заявило ещё весной 2019 года.

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