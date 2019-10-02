Бишкек, 2 октября, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Население Киргизии приближается к порогу старости — в республике насчитывается 301 тысяча жителей в возрасте от 65 лет и старше, это составляет 4,7% от общей численности населения страны. Такие данные приводятся в отчете национального статистического комитета.

Mr. Theklan Киргизы

В Киргизии проживает около полумиллиона граждан пенсионного возраста. Из них мужчин в возрасте 63 лет и старше — около 150 тысяч, или 4,7% мужского населения, женщин в возрасте от 58 лет — свыше 349 тысяч, или 10,8% женского населения.

На основании этого Нацстатком Киргизии делает вывод — основную часть жителей Киргизии пенсионного возраста составляют женщины, так как продолжительность их жизни составляет в среднем 75,6 лет, в то время как у мужчин этот показатель равен 67,4 лет.

В Киргизии вероятность дожить до пенсионного возраста составляет у женщин около 90%, у мужчин — лишь 70%.