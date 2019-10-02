Душанбе, 2 октября, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Имам-хатыбов Таджикистана учат пользоваться социальными сетями и мессенджерами, чтобы противостоять с «псевдомуллам» в интернете и распознавать экстремистов, сообщает сегодня, 2 октября, «Азия-Плюс».

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Медиаграмотностью имам-хатыбов занялось представительство британской организации «Институт по освещению войны и мира» (IWPR), которое проводит тренинги для богословов совместно с Комитетом религии и Центром исламоведения Таджикистана.

Сегодня тренинг по использованию социальных сетей проходят более 20 священников в Вандже, вчера аналогичное мероприятие проводилось в Дарвазском районе — его посетили 27 человек.

«Мы уже проводили такие тренинги в городах Турсунзаде, Худжанд и Канибадам, где обучили свыше 70 имам-хатибов пользоваться социальными сетями», — пояснила координатор проекта IWPR «Стабильность в Центральной Азии через открытый диалог» Лола Олимова.

Она напомнила, что «когда в 2014 году жители Таджикистана массово примкнули к террористическим организациям, все говорили о том, что их вербовали в социальных сетях» и подчеркнула, что проблема пропаганды насильственного экстремизма в интернете не потеряла своей актуальности.

Отмечаестся, что священнослужителей знакомят с «манипуляторными тактиками экстремистских организаций» и обучают современным способом общения с населением — через интернет.

«Имам-хатибы после обучения могут отрицать неправильные призывы или высказывания «интернет-мулл» в социальных сетях, взамен предоставляя правильную информацию, и направлять на правильный путь», — цитирует интернет-издание слова Лолы Олимовой.

Ведущие тренингов отмечают заинтересованность священнослужителей.

Напомним, что в Таджикистане регулярно проходят уголовные дела, по которым священнослужителей признают виновными в распространении экстремистских идей и пропаганды радикального ислама. И не окажется ли новый инструмент в руках новых и теперь уже более подкованных пропагандистов, знакомых с «манипуляторными тактиками», — вопрос риторический.