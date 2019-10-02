Умео, Швеция, 2 октября, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Проект архангельского научно-образовательного центра «Новые материалы и технологии для Арктики» был представлен сегодня на заседании Баренцева регионального совета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Nasa.gov Баренцево море

«Научно-образовательный центр будет заниматься исследованием, разработкой и внедрением новых материалов и технологий, готовить кадры для решения научно-технологических задач развития промышленности и экономики Арктики. Мы приглашаем наших партнеров из Баренцева/Евроарктического региона к сотрудничеству на площадке научно-образовательного центра, к подготовке и реализации проектов в российской Арктике», — заявил вице-губернатор Алексей Алсуфьев.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики. К процессу создания НОЦ сразу подключился Архангельск в лице Северного (Арктического) федерального университета. Минувшим летом выяснилось, что конкуренцию за звание центра мировой науки Архангельску составит Мурманск — новый губернатор Заполярья инициировал создание НОЦ для арктических нужд и уже представил свою идею президенту.

Как сообщало ИА REGNUM, заполярный НОЦ займется исследованиями и разработками в области комплексных физико-технических и технико-экономических проблем энергетики в Арктике, изучением воздействия климата на здоровье населения, а также реализации экономического и ресурсного потенциала региона.