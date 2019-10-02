Москва, 2 октября, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Компания «ПЭК» стала партнером пятой международной конференции «Грузовые автоперевозки: вызовы и возможности». Мероприятие проходит 1−2 октября в Москве. В конференции принимают участие представители Министерства транспорта РФ, отраслевых ассоциаций, транспортно-логистических компаний, автомобильной и дорожной отраслей.

«ПЭК» Вадим Филатов, заместитель директора транспортной компании «ПЭК»

Участники активно обсуждают вопросы регулирования рынка грузовых автоперевозок, направления развития грузового автотранспортного рынка, текущую ситуацию и тенденции развития сегмента перевозки сборных грузов, эффективность транспортного процесса, цифровизацию транспортно-логистической отрасли. Как отметили в пресс-службе «ПЭК», представители транспортной компании считают подобные мероприятия важным инструментом, формирующим принципы работы всей отрасли, а также отличной площадкой для обмена опытом.

Заместитель директора «ПЭК» Вадим Филатов принял участие в трех стратегических дискуссиях: «На пути к транспарентному рынку», «Цифровизация как основной фактор развития отрасли» и «Противодействие незаконным методам налоговой оптимизации в сфере автомобильных перевозок и оценка рисков в работе с контрагентами. Хартия участников рынка перевозок грузовым автомобильным транспортом».

«Одной из ключевых тем сегодняшней конференции стала цифровая прозрачность рынка, в рамках которой основной акцент сделан на взаимоотношениях между государством и отраслью. При этом нам, как одной из крупнейших компаний на логистическом рынке, важно сформировать прозрачные связи между всеми участниками логистического процесса. Цифровизация отрасли должна помочь нам лучше понимать наших контрагентов, партнеров и компании, с которыми они работают. Сегодняшнее мероприятие может стать еще одним стимулом для реализации этого процесса, для объединения рынка вокруг идеи технологичного, равноправного и прозрачного партнерства», — отметил Филатов.

Также руководитель направления развития логистики «ПЭК» Данил Кудрявцев принял участие в панельной дискуссии, посвященной текущей ситуации и тенденциям развития сегмента перевозки сборных грузов.