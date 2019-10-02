Тюмень, 2 октября, 2019, 19:04 — ИА Регнум. В Тюменской области передано в суд дело о незаконной добыче осетров и стерлядей на сумму более 990 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Prirodasibiri.ru Стерлядь

Следствием установлено, что двое жителей посёлка Першино Уватского района рано утром 11 июня 2019 года отправились на лодке по реке Иртыш в запрещённый для лова нерестовый период порыбачить сетями и поймали три стерляди и шесть сибирских осетров. На берегу браконьеры с поличным были задержаны сотрудниками полиции, которые проводили рейд. Рыбакам напомнили, что сибирский осётр занесён в Красную книгу РФ и его добыча повсеместно запрещена.

Кроме того, постановлением правительства РФ от 3 ноября 2018 №1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам» увеличен штраф за незаконный вылов одного экземпляра сибирского осетра и стерляди. Независимо от размера, один осётр браконьеру обойдётся 160 456 рублей, стерлядь — 4 572 рубля.

Сейчас рыбаки обвиняются по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним») и по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, занесённым в Красную книгу РФ»).

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.