Вашингтон, 2 октября, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Раритетный бомбардировщик времён Второй мировой войны Boeing B-17, так же известный как «Летающая крепость», разбился и сгорел в США, сообщается 2 октября на официальной странице аэропорта Брэдли в Twitter.

Defense.gov Boeing B-17

Аэропорт расположен на территории штата Коннектикут. Катастрофа произошла около 17:10 мск. Бомбардировщик при посадке врезался в ангар, находившийся в конце взлётно-посадочной полосы № 6.

Аэропорт закрыт, экстренные службы занимаются тушением пожара.

По некоторым данным, в результате аварии возможны пострадавшие и даже жертвы, однако этот вопрос пока не выяснен.

Причины крушения устанавливаются.