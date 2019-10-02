Мадрид, 2 октября, 2019, 18:42 — ИА Регнум. «Через два года после проведения незаконного референдума 1 октября и бесплодного объявления независимости ни одно из крупных предприятий, которые перенесли свои головные отделения за пределы Каталонии, не вернулось, за исключением Aguas de Barcelona», — пишет сегодня, 2 октября, испанское издание El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Испании

Впрочем, последствия бегства более чем 5 400 компаний с 2017 года оказались в любом случае небольшими, как говорят эксперты, поскольку производственные центры пока перенесены не были. Воздействие борьбы за независимость на каталонскую экономику, страдающую от глобального замедления темпов роста, на текущий момент ограничилось сокращением потребления и уменьшением туристической активности.

По официальным данным, за период с 2017 года по первые шесть месяцев этого года 5 454 предприятия переместили свой головной офис за границы Каталонии. Одновременно 1 374 компании перебрались на каталонскую территорию из других испанских областей. Избегать Каталонии предприятия заставляет страх перед последствиями разрыва с нормативно-правовой базой Испании и Евросоюза. Второе место по оттоку компаний занимает Мадрид, но он же и принимает больше всего предприятий — по 2 500 каждый год.

Центры производства бежавших из Каталонии фирм, вопреки переезду головных офисов, остаются в регионе, однако иностранные инвестиции теперь официально направляются в те области, где расположено основное отделение. В результате в 2018 году поступление иностранного капитала в Каталонию сократилось на 11,7%.