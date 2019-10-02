Тамбов, 2 октября, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился в Москве с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Стороны обсудили вопросы развития Тамбовской области, в основном, жилищное строительство.

Tambov.gov.ru Александр Никитин и Виталий Мутко

Александр Никитин сообщил, что задачи по вводу жилья, стоящие перед регионом на текущий год, будут исполнены. Также обсуждались вопросы дополнительной поддержки развития инфраструктуры в сфере строительства жилья. Отдельно стороны остановились на мерах по стимулированию индивидуального жилищного строительства, обсудив вопрос развития льготного ипотечного кредитования на рынке ИЖС. Для Тамбовской области, где доля индивидуального жилищного строительства довольно высокая, эта тема особенно актуальна, отметил Александр Никитин.

В ходе разговора вице-премьер затронул вопрос завершения строительства проблемных домов на территории региона. Губернатор Александр Никитин сообщил, что на Тамбовщине принят региональный план-график («дорожная карта») по решению проблем пострадавших граждан. План по вводу долгостроев выполняется без нарушений сроков: каждые два-три месяца в регионе происходит сдача очередного дома. В ближайшие месяцы квартиры получат дольщики еще двух многоэтажек: по улице Карла Маркса, 171 и Интернациональной, 69, корпус 3. Всего в этом году новоселье отметили около 300 обманутых дольщиков.

«Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы закрыть раз и навсегда эту злободневную социальную проблему», — отметил глава региона.

Также речь шла о дальнейшем развитии проекта «Тамбовский Артек». Для того чтобы этот детский оздоровительный центр работал в формате круглогодичного лагеря и соответствовал высоким стандартам, требуется дополнительная поддержка. В частности, на территории лагеря необходимо оборудовать спортивные площадки, медицинский блок, культурно-оздоровительный комплекс. Стороны обсудили возможности финансирования этих работ со стороны федерального центра.

Помимо этого на встрече обсуждались вопросы дополнительного распределения средств на сбалансированность региональных бюджетов, переход на эскроу-счета и другие.