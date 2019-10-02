Берлин, 2 октября, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель завила, что подписание «формулы Штайнмайера» не означает начала процесса снятия санкций с Российской Федерации. Об этом Меркель заявила журналистам в Берлине.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель констатировала, что определенный прогресс по разрешению конфликта на Украине достигнут, но впереди ещё очень много шагов. О снятии санкций с России речь пока не идет, отметила глава германского правительства.

«Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции», — сказала Меркель.

При этом Меркель считает, что подписание «формулы Штайнмайера» создало реальные предпосылки дл проведения саммита в «нормандском формате» на высшем уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные страны ввели санкции против России за то, что жители Крыма провели референдум о самоопределении и решили вернуться в состав России, а также за то, что Киев развязал настоящую бойню в Донбассе против своего же народа.

Российские власти всегда заявляли, что считают западные санкции незаконными и противоречащими международному праву. Также Москва не намерена торговаться с кем-либо для снятия санкций.