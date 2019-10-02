Ереван, 2 октября, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 октября вечером встретился с супругой экс-президента Армении Роберта Кочаряна Беллой Кочарян. Эту информацию в эфире «Радио Азатутюн» подтвердил руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

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Однако он не пояснил, по чьей инициативе состоялась встреча и о каких вопросах беседовали президент России и супруга бывшего президента Армении.

Владимир Путин 1 октября в Ереване принял участие в саммите Евразийского экономического союза, а также провел двусторонние встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Хасаном Рухани.

Второй президент Армении с 25 июня находится под арестом. Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя по делу 1 марта, а также в получении взятки в особо крупных размерах. Во время нахождения под арестом Владимир Путин дважды поздравлял Кочаряна с днём рождения.