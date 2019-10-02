Вашингтон, 2 октября, 2019, 18:26 — ИА Регнум. В ходе совместных военных учений Pacific Griffin 2019 корабли и летательные аппараты США и Сингапура потопили списанный американский фрегат USS Ford (FFG 54), сообщает 2 октября пресс-служба ВМС США.

Navy.mil USS Ford (FFG-54)

Старый военный корабль был потоплен в 170 морских милях от острова Гуам в результате массированных ударов ВМС США и Республики Сингапур.

Удары наносили американский корабль прибрежной зоны USS Gabrielle Giffords (LCS-10), вертолёты морской патрульной авиации, бомбардировщики B-52 и сингапурский фрегат RSS Intrepid (FFS 69).

Американские военные заявляют, что это дало возможность провести реальную атаку морской цели настоящими боеприпасами.

Уничтоженный на учениях фрегат был выведен из эксплуатации в 2013 году.