Козельск, Калужская область, 2 октября, 2019, 18:32 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Козельского района, которая подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом 2 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, в ночь на 28 сентября подозреваемая находилась в кафе в городе Сосенском и заявила в полицию о том, что у неё украли телефон. На место прибыла следственно-оперативная группа, в том числе следовательница местного отдела полиции. На месте заявительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в нецензурной форме оскорбила следовательницу, а затем схватила её за волосы.

По версии следствия, причина действий женщины была в том, что сотрудница полиции ранее расследовала уголовные дела в отношении брата и супруга подозреваемой. Якобы украденный телефон впоследствии был обнаружен в сумке у подруги заявительницы.