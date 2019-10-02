Калуга, 2 октября, 2019, 13:07 — ИА Регнум. По приглашению экипажа подводной лодки «Калуга» на годовой праздник — День корабля — калужская делегация, в которую вошли депутаты Городской думы Михаил Смирнов и Алексей Колесников и заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Роман Евстратов, отправилась в город Полярный Мурманской области.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужская делегация посетила подводников в Мурманской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, программа визита была насыщенной и деловой. Калужане встретились с командующим Кольской флотилией вице-адмиралом Олегом Голубевым, пообщались с командиром бригады Валерием Монако. Командир подводной лодки, капитан третьего ранга Евгений Такмаков и экипаж познакомили шефов с жизнью и бытом подводников. Моряки ценят поддержку и заботу города, ребята гордятся, что служат на именной подводной лодке.

Подводникам были вручены благодарственные письма, почетные грамоты и памятные подарки от Городской думы и городской управы Калуги. Так же делегация посетила мемориальный комплекс в городе Мурманске, посвящённый морякам, погибшим в мирное время. На территории комплекса расположена рубка атомной подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 12 августа 2000 года после взрыва на борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке.

Командование подводной лодки «Калуга» и члены делегации обсудили дальнейшие планы по укреплению шефских связей.

Напомним, дизельная подводная лодка «Калуга» входит в состав 161-й бригады дизельных подводных лодок ордена Ушакова I степени краснознамённой Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Заложена 5 марта 1987 года на заводе «Красное Сормово» имени Жданова в городе Горький (Нижний Новгород) и спущена на воду 7 мая 1989 года. С 30 сентября 1989 года большая подводная лодка Б-800 принята в состав ВМФ, на корабле поднят Военно-морской флаг и эта дата является годовым праздником — День корабля.

Настоящее имя «Калуга» получила в мае 2003 года в связи с подписанием соглашения о шефской помощи города Калуги над подводной лодкой. Субмарины этого класса предназначены для борьбы с надводными и подводными кораблями, постановки минных заграждений, ведения разведки. Они являются одними из наиболее малошумных российских серийных подводных лодок.