Ереван, 2 октября, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин вчера, 1 октября, на встрече в Ереване обсуждали вопрос о цене на газ, заявил Aysor. amпресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян.

Sputnik

«Вопрос газа обсуждался, однако, понятно, что не они принимают решения. Это касается хозяйствующих субъектов, и решение будет принято по итогам переговоров», — отметил он.

Карапетян проинформировал, что одна из встреч Пашиняна и Путина продлилась 1,5 часа, вторая — 1 час 15 минут.

На вопрос, когда Пашинян посетит Москву, учитывая приглашение Путина посетить с официальным визитом Россию, Владимир Карапетян ответил: «Приглашение получено вчера, и пока рано говорить о сроках визита. Когда ведомства получат от правительства соответствующее поручение, то подготовят визит».