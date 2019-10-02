Москва, 2 октября, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Законопроект о переходом периоде для пользователей центрального депозитария для адаптации к решениям совета директоров правительство РФ внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

Duma.gov.ru

Речь идёт о клиентах «Национального расчётного депозитария» (НРД), который выполняет функции центрального депозитария в РФ. Тарифы для пользования такими услугами устанавливает совет директоров (или наблюдательный совет) НРД. Причём тарифы устанавливаются большинством голосов членов совета, вне зависимости от мнения пользователей, которые они выражают через свой комитет.

В связи с этим правительство предлагает учесть интересы пользователей, чтобы снизить негативные последствия таких решений. В частности, законопроект устанавливает, что решение совета может вступать в силу минимум через шесть месяцев после их утверждения.

Такие правила дадут клиентам депозитария оценить последствия решений состав и адаптироваться к ним, уверены в правительстве.