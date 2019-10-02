Рим, 2 октября, 2019, 20:10 — ИА Регнум. США будут и далее последовательно поддерживать Украину, несмотря на «шум» вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео 2 октября во время пресс-конференции в Риме, сообщило информационное агентство «Укринформ».

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"Телефонный разговор — это был контакт. Сейчас, когда я занимаю должность госсекретаря в течение 1,5 лет, я знаю точно, какова американская политика в отношении Украины. Она очень последовательна, и мы в дальнейшем будем стараться добиваться таких результатов», — рассказал Помпео.

Он отметил, что поддержке Украины не помешает скандал вокруг публикации стенограммы разговора Трампа с Зеленским и тот «шум, который поднялся вокруг этого вопроса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео поблагодарил власти Италии за поддержку санкций против России, а также подчеркнул, что они должны сохраняться, «пока ситуация не изменится».