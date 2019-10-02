Берлин, 2 октября, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Обсуждать вопрос об отмене санкций против России ещё рано, заявила 2 октября канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Об этом Меркель сообщила, комментируя согласование документов контактной группой в Минске, где была согласована «формула Штайнмайера», о порядке действий для учреждения особого статуса Донбасса.

По её словам, украинское урегулирование потребует ещё немало шагов.

«Что касается Украины, то мы добились некоторого прогресса, но нужно предпринять еще много дальнейших шагов. Это можно сказать, но обсуждать отмену санкций рано», — сказала Ангела Меркель.

Напомним, Россия не является участником Минских соглашений. РФ вместе с Германией и Францией имеет статус гаранта этих договоренностей между Киевом и республиками Донбасса.