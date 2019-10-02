Симферополь, 2 октября, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Дефицит квалифицированных кадров является одной из главных проблем Крыма. На это 2 октября на своей странице в Facebook указал глава республики Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

«Сейчас руководство Крыма проводит оценку качества работы каждого органа власти республики и объём нагрузок на каждое должностное лицо, а также формирует кадровый резерв. Изменения будут, но пока не готов сказать, в каких масштабах. Не секрет, что дефицит квалифицированных кадров как на республиканском, так и на муниципальном уровне является одной из наших главных проблем», — отметил Аксёнов.

По его словам, людей, готовых работать в исполнительных органах власти, нести колоссальную ответственность и способных решать сложные и масштабные задачи, не так много.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве республики сообщали, что большое обновление состава крымского правительства возможно к концу календарного года, когда будут подводиться итоги выполнения ФЦП и других программ, реализуемых на полуострове.