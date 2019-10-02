Киев, 2 октября, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Основным условием для начала разведения войск на участках у линии соприкосновения сторон в Донбассе является соблюдение режима прекращения огня в течение семи дней, заявили 2 октября в пресс-службе министерства обороны Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Длина всей линии соприкосновения составляет 410 км. Силы планируют отвести на 1 км на участке протяжённостью 3 км.

Процесс разведения будет проходить в три этапа. Сначала будет отведён личный состав, затем состоится демонтаж оборонительных сооружений и разминирование территории.

В случае, если на указанных участках не будет соблюдаться режим прекращения огня, процесс разведения войск будет остановлен, заявили в минобороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о согласовании процесса разведения в районе населённых пунктов Петровское и Золотое.