Ереван, 2 октября, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Армения в одностороннем порядке разрывает контракт с подрядчиком магистрали «Север-Юг» — испанской компанией Corsan Corviam, сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян в среду в ходе правительственного часа в парламенте.

gov.am

«У нас есть проблемы с Corsan Corviam. Компания идет к банкротству, и мы в данный момент находимся в процессе одностороннего разрыва контракта. С большой долей вероятности будет также и арбитражный процесс», — цитирует Авиняна «Новости Армении».

По словам Авиняна, этот же самый процесс одновременно ускоряет и строительство дороги, поскольку идущая к банкротству компания была бы неспособна строить ее.

«Сейчас мы обсуждаем, каким образом будет решен этот вопрос», — сказал Авинян.

Он считает возможным организацию тендера на строительство этого участка дороги.

При президентстве Сержа Саргсяна было обвялено о строительстве коридора «Север-Юг» общей протяженностью в 556 километров, который должен был обеспечит выход к Черному морю и к европейским странам через территорию Армении (Мегри-Капан-Горис-Ереван-Аштарак-Гюмри-Бавра) и Грузии. Инвестиционная программа была нацелена на обеспечение связи севера (граница с Грузией) и юга Армении (граница с Ираном) посредством транспортных коммуникаций, удовлетворяющих высоким международным стандартам, и выход на мировые рынки. На строительство магистрали «Север-Юг» планировалось потратить около $1 млрд кредитных средств, из них реализовано $200 млн. По планам бывших армянских властей дорого должна была быть готова в 2019 году. Однако до сих пор построено около 40 км, а в связи со злоупотреблениями во время строительства возбуждено несколько уголовных дел. Фигурантом одного из них является брат эск-президента Армении Сержа Саргсяна.