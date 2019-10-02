Ярославль, 2 октября, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Последствия аварии на теплотрассе на улице 8 марта в Ярославле оказались больше, чем сообщалось изначально. Без тепла и горячей воды могут остаться жители не только Красноперекопского, но и Ленинского и Кировского районов. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ремонт теплотрассы в Ярославле

Управляющие компании, обслуживающие дома в этих районах, получили телефонограммы от «Ярославских тепловых сетей «ТГК-2», сообщающие об ухудшении работы теплосетей. В частности, из-за аварии ухудшится либо будет отсутствовать циркуляция теплоносителя. Это может привести к отсутствию отопления и горячей воды во многих домах, либо их температура упадет.

«У нас в большинстве домов система отопления элеваторного типа, то есть тепло и горячая вода поступает в дом за счет разницы давления на входе и на выходе. Не будет циркуляции в тепловых сетях — не будет давления, не будет давления — теплоноситель не будет поступать в дома», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный инженер Управдома Ленинского района Павел Леонтьев.

Пока что коммунальщики не до конца понимают, насколько масштабными будут проблемы. «Ярославские тепловые сети» обещают устранить аварию к 4 октября.