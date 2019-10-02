Сочи, Краснодарский край, 2 октября, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал подписание на заседании Контактной группы в Минске «формулы Штайнмайера» на разных листах. Соответствующее заявление он сделал на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров выразил мнение, что кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников переговоров. При этом Лавров напомнил, что под Минскими соглашениями все поставили подписи на одном листе.

В целом Лавров охарактеризовал ситуацию с подписанием «формулы Штайнмайера» на разных листах, как «протокольно-косметическая проблема».

При этом Лавров отметил, что его крайне настораживает реакция ряда украинских политиков на подписание Киевом «формулы Штайнмайера», в частности, Петра Пороршенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вкарчука.