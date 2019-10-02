Киев, 2 октября, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Украинский суд повторно арестовал активы предприятия «Ленинская кузница» (Кузница на Рыбацком), который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко, заявил юрист Андрей Портнов 2 октября на своём telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Он рассказал, что перед первым арестом имущества, Порошенко якобы удалось незаконным путём вывести и переоформить активы на подконтрольную себе компанию

«Напомню, речь идёт о недвижимости и акциях завода «Кузня на Рыбальском» по делу об отмывании Порошенко преступных доходов в офшорных юрисдикциях», — заявил Портнов.

Напомним, Порошенко продал «Ленинскую кузницу» бывшему вице-премьер-министру Украины Сергей Тигипко в ноябре 2018 года за $300 млн. Правоохранители подозревают, что во время этой сделки имело место нарушение закона, в частности в сфере налогообложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2019 года Порошенко не явился в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения проверки на детекторе лжи.