За отказ от доллара платят не только США – эксперт
Санкт-Петербург, 2 октября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Власти США пользуются своим положением и давят на другие страны, у тех возникает желание перейти в расчетах на другие валюты, но теряют от этого перехода не только США, но и все остальные, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 2 октября, профессор НИУ ВШЭ Петербург Александр Скоробогатов, комментируя высказывания Владимира Путина.
Как сообщалось ранее, президент России заявил, что власти России не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента, но были вынуждены обезопасить себя о действия властей США. Вводя ограничения на использование доллара, власти США своими руками подрывают к нему доверие, считает Путин.
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