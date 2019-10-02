Санкт-Петербург, 2 октября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Власти США пользуются своим положением и давят на другие страны, у тех возникает желание перейти в расчетах на другие валюты, но теряют от этого перехода не только США, но и все остальные, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 2 октября, профессор НИУ ВШЭ Петербург Александр Скоробогатов, комментируя высказывания Владимира Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Как сообщалось ранее, президент России заявил, что власти России не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента, но были вынуждены обезопасить себя о действия властей США. Вводя ограничения на использование доллара, власти США своими руками подрывают к нему доверие, считает Путин.

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«Американские долговые обязательства потому все и держат, что у них нет полноценной альтернативы. Это самый надежный и самый ликвидный инструмент. А что касается расчетов, то оптимальна та валюта, которую все готовы принимать в качестве средства платежа.

Доллар — самая ликвидная валюта, и полноценный отказ от него возможен только в том случае, если все будут готовы принять какую-то другую валюту в качестве средства платежа.

Но поскольку власти США пользуются своим положением и пытаются давить на другие страны, возникает желание перейти на другие валюты даже себе во вред. Этот переход имеет чисто политическое содержание, и теряют от него все стороны», — отметил Александр Скоробогатов.