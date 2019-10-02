Симферополь, 2 октября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Внутри исполнительной власти Крыма надо проводить изменения, чтобы повысить эффективность работы всей системы в регионе. Об этом журналистам заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Республика Крым

«Крым — особенный регион, регион больших преобразований. Это тысячи одновременно реализуемых проектов. Очень большой объём исполнительной номенклатурной работы, который должно взять на себя правительство, и новый председатель правительства должен эту работу аккумулировать… Я абсолютно уверен, что это решение повысит эффективность и профильных министров, и вице-премьеров», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госсовета Крыма заявил, что глава Крыма Сергей Аксёнов после разделения полномочий сможет сосредоточиться на вопросе признания российского статуса полуострова и решении ряда других стратегических проблем.