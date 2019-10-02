Великий Новгород, 2 октября, 2019, 17:12 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 2 октября, простились с одним из старейших журналистов Новгородской области Виктором Трояновским, который скончался 30 сентября после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском областном отделении Союза журналистов России, Виктор Сергеевич Трояновский более полувека отдал новгородской журналистике.

Дмитрий Асташкин, jur.nov.ru Виктор Сергеевич Трояновский

Он прошёл путь от корреспондента областного радио до его главного редактора, а с 1987 по 2010 годы Виктор Трояновский работал собственным корреспондентом информационного агентства ТАСС.

В 2005 году одним из первых Виктор Трояновский был награжден муниципальным знаком отличия — «За заслуги перед Великим Новгородом».

Проститься с Виктором Сергеевичем сегодня, 2 октября, пришли его коллеги, друзья, побывал на прощании и мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

Похоронили Виктора Трояновского на Западном кладбище Великого Новгорода.

«Не стало профессионала с большой буквы, патриота своей страны и земли Новгородской, энергичного, сильного духом и прекрасного человека, которого знали и глубоко уважали коллеги по творческому цеху, друзья, герои его материалов», — говорится в словах соболезнования Новгородского областного отделения Союза журналистов России.