Брюссель, 2 октября, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Евросоюз не примет предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по изменению соглашения о Brexit, 2 октября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Это не сработает. Джонсон выбрал конфронтацию» , — анонимно прокомментировал предложения британского правительства дипломат Евросоюза.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Между Лондоном и Брюсселем нет соглашения об упорядоченном выходе.

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