ЕС не примет предложение Джонсона — Reuters
Брюссель, 2 октября, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Евросоюз не примет предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по изменению соглашения о Brexit, 2 октября передает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Brexit
«Это не сработает. Джонсон выбрал конфронтацию», — анонимно прокомментировал предложения британского правительства дипломат Евросоюза.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Между Лондоном и Брюсселем нет соглашения об упорядоченном выходе.
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