Санкт-Петербург, 2 октября, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Заключение транзитных газовых контрактов с Украиной в рамках европейского законодательства пойдет России только на пользу, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 2 октября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Как сообщалось ранее, президент России заявил, что Россия может «подписать договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством», если сама Украина до конца года успеет это законодательство имплементировать. В противном случае Россия будет готова продлить газовый контракт на год, добавил Путин.

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«Заключение договора с Украиной по европейским правилам пойдет России только на пользу. Украина должна будет обеспечить всем равный доступ к трубопроводу. Но чисто технологически никто, кроме России, не может ничего через этот трубопровод поставлять.

Таким образом Россия, ничего не теряя, возложит на Украину дополнительную ответственность в части обеспечения перекачки газа. К примеру, Украине будет сложнее использовать газ из хранилищ для обеспечения собственных потребностей, поскольку будет проводиться постоянный международный аудит», — отметил Дмитрий Кумановский.