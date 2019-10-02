Ростов-на-Дону, 2 октября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. В Ростовской области процедуру вакцинации против гриппа прошли 829 тыс. 178 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

В настоящий момент прививками охвачены 19,7% жителей. Для сравнения: этот показатель 24 сентября 2019 года составлял 4,6%.

В ведомстве уточняют, что ни у одного из привитых против гриппа не зарегистрировано осложнений после процедуры.