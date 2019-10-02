Луганск, 2 октября, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Украинские формирования лишили электричества 350 абонентов населённого пункта Славяносербск, выпустив по нему ракету из противотанкового комплекса, заявил 2 октября во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Боевики 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, с позиций в районе населённого пункта Лопаскино… подвергли обстрелу из противотанкового ракетного комплекса посёлок Славяносербск, выпустив по жилым кварталам одну ракету», — сказано в сообщении.

В результате обстрела повреждение получила линия электропередачи. Без электричества остались 350 абонентов. Сотрудники МЧС ЛНР ведут восстановительные работы.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее украинские силовики могли сбить беспилотный летательный аппарат наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населённого пункта Болотенное. Наблюдатели Народной милиции заметили в том районе очереди в воздух трассирующими пулями.

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