Вашингтон, 2 октября, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Американские военные провели успешные испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает командование глобальных ударов военно-воздушных сил США.

Defense.gov Пуск ракеты Minuteman III

Запуск ракеты без боевой части был осуществлен с авиабазы «Ванденберг» в штате Калифорния в 11:13 по московскому времени сегодня.

Пуск ракеты прошел в штатном режиме. Учебная головная часть ракеты преодолела около 4,2 тыс. миль (6,7 тыс. километров) и поразила цель в районе атолла Кваджалейн в составе Маршалловых островов в Тихом океане.

Стоит отметить, что военные США регулярно проводят тестовые запуски МБР Minuteman III. В текущем году запуски осуществлялись в феврале и мае. Летом 2018 года сообщалось о неудачном испытании.

Напомним, что на данный момент МБР Minuteman III — единственный вид межконтинентальных баллистических ракет в США, стоящих на боевом дежурстве. США располагают порядка 450 ракетами данного типа.