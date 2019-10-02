Манчестер, Великобритания, 2 октября, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что отправил чиновникам Евросоюза предложения британского правительства по изменению соглашения по Brexit, 2 октября передает агентство Reuters.

Conservatives.com Борис Джонсон

«Мы выдвигаем, как мне кажется, конструктивные и разумные предложения, которые являются компромиссными для обеих сторон» , — заявил Джонсон на съезде Консервативной партии.

Премьер-министр отметил, что даже в случае, если Брюссель отвергнет предложения, Великобритания всё равно покинет Евросоюз 31 октября.

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