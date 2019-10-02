Москва, 2 октября, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому при вступлении в должность вручили «тяжёлое наследие», сообщил 2 октября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

President.gov.ua Владимир Зеленский

По словам российского президента, Зеленскому достались нелёгкие вопросы, среди которых на первом месте стоит ситуация конфликта между Киевом и Донбассом.

Кроме того, на Украине перестали существовать многие важнейшие отрасли, такие как авиа‑ и судостроение.

«Я даже не знаю, что там осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование… все. Это тяжелое наследие. И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но, прежде всего, ему надо решить вопрос, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, третий международный форум «Российская энергетическая неделя» начал свою работу в Москве.