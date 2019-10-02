Липецк, 2 октября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. В Липецке прокуратура через суд добилась предоставления семье ветерана Великой Отечественной война земельного участка под индивидуальное жилищное строительство Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Суд

Исполнительный орган государственной власти отказал предоставить женщине землю под строительство дома, объяснив это тем, что на участке уже есть объект незавершённого строительства. Однако после проверки представители прокуратуры сочли, что это не могло быть основанием для отказа, так как у недостроенного объекта нет собственника. Фундамент на этом участке был заложен 20 лет назад, и с тех пор никто не заявил на него права. Также нет документов о том, что участок уже был выдан кому-то для строительных нужд.

Прокурор обратился в суд. Иск был удовлетворён, семья ветерана уже получила земельный участок для строительства дома.