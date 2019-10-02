Ярославль, 2 октября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. В Ярославле вынесен приговор Шамилю Загидову, обокравшему пять городских храмов и архиерейское подворье митрополита Ярославского и Ростовского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областном суде. Большую часть краж Загидов совершил в течение месяца, с 23 сентября по 26 октября 2018 года. В числе потерпевших по уголовному делу значатся православные приходы Свято-Тихоновского, Троицкого, Благовещенского храмов Ярославля, церкви Параскевы Пятницы и «Федоровское архиерейское подворье» Русской Православной церкви, а так же храм Святого Георгия Армянской апостольской церкви. В Свято-Тихоновский храм вор проникал дважды, самым значительным стало ограбление митрополичьего подворья на улице Большая Федоровская.

Azbuka.ru Федоровское апхиерейское подворье

«Загидов при помощи имеющейся у него при себе отвертки, разбил стекло входной двери в помещение котельной, после чего через образовавшийся проем открыл затвор, на который была заперта дверь, и проник в основное помещение организации. Находясь в помещении, Загидов взял из сейфа денежные средства в сумме 138 949 рублей, а также ювелирные изделия из драгоценных металлов на сумму 305 866 рублей, а также ювелирные изделия, являющиеся пожертвованиями прихожан, не представляющие материальной ценности», — говорится в приговоре суда о краже на Большой Федоровской.

Сразу после выхода с территории митрополичьего двора в 2 часа 26 минут ночи 26 октября Шамиль Загидов был задержан в помещении Сбербанка. Помимо эпизодов церковных краж, на его счету тайные хищения имущества из 4 магазинов на территории Ярославля. Свою вину Загидов полностью признал. Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.