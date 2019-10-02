Львов, Украина, 2 октября, 2019, 16:31 — ИА Регнум. После визита в Киев голливудский актёр Том Круз посетил Одессу и Львов, сообщило 2 октября издание Zaxid.net.

Lviv.ua Том Круз и Андрей Садовый

Из Одессы Круз прилетел во Львов на своём личном самолёте Gulfstream 4. Актёр приехал на площадь Рынок, где встретился с мэром города Андреем Садовым и главой Львовской областной государственной администрации.

Садовый подарил Крузу памятную монету короля Даниила Галицкого и книгу на историческую тематику. В свою очередь актёр оставил запись в книге почётных гостей Львова.

«Спасибо за то, что приняли нас в своем прекрасном городе. Волшебный город, обаятельные люди, волшебная страна», — написал он.

По словам мэра Львова, Том Круз намерен осмотреть локации города, а также увидеть Карпаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Круза заметили в киевском метро, позже он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.