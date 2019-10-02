Новосибирск, 2 октября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №1 за получение взятки от похоронного дома, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как считают следователи, патологоанатом с января 2010 по июль 2019 года за взятки, которые он получал лично от менеджера ООО «Некрополь», давал указания своим подчинённым информировать родственников умерших об услугах «Некрополя». Общая сумма взяток составила более 1 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки». Заведующий патологоанатомическим отделением задержан, ему предъявлено обвинение. В настоящее время он находится под стражей.

Менеджер «Некрополя» отправлена под домашний арест, ей предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки».