Кургинян объяснил, почему граждане РФ не верят либеральной интеллигенции
Москва, 2 октября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Если бы российская либеральная интеллигенция начала отстаивать национальные интересы, превратившись таким образом в либерально-патриотическую, то она смогла бы завоевать симпатии общества, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 2 октября в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кургинян уже обращал внимание на то, что с самого начала вся эта «революция незалежности» шла на языке геноцида, на языке Бандеры. По его словам, эскалация бандеризации Украины нарастает на государственном уровне, а сегодняшняя правящая элита Украины взяла на вооружение героев геноцида, логику геноцида, геноцидных героев, геноцидное поведение и геноцидный алгоритм.