Ростов-на-Дону, 2 октября, 2019, 16:24 — ИА Регнум. В Ростовской области на трассе А-280 «Ростов-на-Дону — граница с Украиной» построят многоуровневую развязку. Стоимость объекта оценивается в 2,5 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Вопрос о необходимости реализации дорожного проекта был поднят в Москве в ходе рабочей встречи губернатора Ростовской области Василия Голубева с главой Федерального дорожного агентства Минтранса России Андреем Костюком.

По словам донского губернатора, положительное заключение госэкспертизы уже получено.

Напомним, федеральная трасса А-280 обеспечивает связь Ростова-на-Дону с портами Азовского моря. Автодорога входит в состав международного транспортного маршрута Е58, соединяющего Россию с Румынией, Словакией и Австрией.