Санкт-Петербург, 2 октября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Санкт-Петербургское управление ФАС России возбудило дело в отношении пяти юридических лиц, подозревая их в картельном сговоре на поставку медицинского оборудования и расходных материалов для городских медицинских учреждений.

Василий Верещагин. В госпитале (фрагмент). 1901

Заподозренные компании в 2016—2019 годах в разных сочетаниях участвовали в 46 электронных аукционах на сумму более 58 млн рублей.

Признаком сговора участников конкурсов стало то, что начальная (максимальная) сумма контракта в ходе торгов вообще не снижалась или снижалась всего на 0,5−1%.

«Если же на торги с участием этих компаний, заявлялись и другие организации, не замешанные в картеле, то снижение могло составить до 20%», — пояснили в УФАС.

Заседание комиссии Санкт-Петербургского УФАС России по рассмотрению этого дела назначено на 22 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Петербурге раскрыли «медицинский» картель сразу из 13 компаний, созданный для участия в торгах на поставки лекарств и материалов в городские учреждения здравоохранения.