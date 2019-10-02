Ашхабад, 2 октября, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Президент Гурбангулы Бердымухамедов от себя лично и от имени народа Туркмении выразил соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с кончиной экс-президента Жака Ширака. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Gagauz.md Гурбангулы Бердымухамедов

Туркменский лидер попросил французского коллегу передать родным и близким покойного слова искреннего сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент.

«Жак Ширак, будучи видным политиком и государственным деятелем, провел огромную работу во имя благополучия и счастливой жизни Франции и ее народа», — подчеркнул Бердымухамедов.

ИА REGNUM напоминает, что бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он возглавлял Францию с 1995 по 2007 год.