Чаплыгин, Липецкая область, 2 октября, 2019, 16:14 — ИА Регнум. В Липецкой области 32-летний житель Чаплыгинского района заключён под стражу за избиение своей жены, после которого она умерла. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, 29 сентября мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил жену руками и ударил её табуреткой по голове. От закрытой черепно-мозговой травмы 30-летняя женщина скончалась до приезда медиков.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина признал вину и подтвердил свои показания на месте преступления. На время следствия его заключили под стражу. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.